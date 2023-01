Den Sturm auf die Regierungsgebäude hatten radikale Anhängerinnen und Anhänger des rechten Ex-Militärs Jair Bolsonaro organisiert. Sie drangen am Sonntagabend in den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein. Nach mehreren Stunden brachten Sicherheitskräfte die Gebäude wieder unter Kontrolle, rund 230 Verdächtige wurden festgenommen.