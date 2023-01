Die Bilder erinnern an den Sturm auf das US-Kapitol: Mit Schlagstöcken und Absperrgittern verschafften sich Hunderte Angreifer am Sonntag Zutritt zum Sitz des obersten Gerichts in Brasiliens Hauptstadt Brasília. Sie stürmten das Dach des Kongressgebäudes und den Präsidentenpalast, zerstörten Fenster und Türen, randalierten in den Sitzungssälen und Büros.

Paolo Pimenta, Sekretär für Kommunikation des Präsidenten: »Ich komme in meinem Büro an, im zweiten Stock des (Präsidentenpalastes). Wie Sie sehen können, ist alles zerstört. Sehen Sie sich diesen Bildschirm an.«

Der designierte Staatspräsident Lula da Silva war während der Angriffe nicht vor Ort. Er machte anschließend seinen Vorgänger Jair Bolsonaro für die Ausschreitungen verantwortlich. Bolsonaro hatte sich wenige Tage vor Ende seiner Amtszeit nach Florida abgesetzt – offenbar aus Sorge vor strafrechtlicher Verfolgung.

Luiz Inácio Lula da Silva, Staatspräsident Brasilien: »Dies ist Barbarei. Das wurde von Miami aus veranlasst und angeheizt, wohin er gereist ist. Und es wird über die sozialen Netzwerke weiter angeheizt.«

Bolsonaro, der am 30. Oktober die brasilianischen Präsidentschaftswahlen gegen Lula verloren und das Ergebnis nicht anerkannt hatte, verurteilte die Angriffe auf Twitter und wies die Anschuldigungen zurück. Seine radikalen Anhänger hatten die Aktion zuvor tagelang über Social Media geplant und einen Militärputsch gefordert. Tausende von ihnen versammelten sich in Brasília. Erst nach Stunden konnte die Polizei die Gebäude wieder unter Kontrolle bringen, nachdem einige Sicherheitskräfte zu Beginn der Krawalle offenbar dem Mob den Weg freigemacht hatten.

Flávio Dino, Justizminister: »Wir ergreifen heute Abend weitere Maßnahmen, um die Sicherheit in der Hauptstadt der Republik zu verstärken und verständigen uns mit den Ministern. Einige Gouverneure schicken Militärpolizei. Mit ihrer Hilfe verstärken wir den Schutz des Regierungssitzes ab morgen und in den kommenden Tagen.«

Bislang wurden 300 Personen verhaftet, wie die Zivilpolizei des Bundesdistrikts auf Twitter mitteilte. Die Sicherheitskräfte suchen nach weiteren Beteiligten der Angriffe.