SPIEGEL: Dafür braucht es aber auch die Menschen, die auf die Straßen gehen, sich mobilisieren lassen. Welche anderen Persönlichkeiten trugen dazu bei, die Wahl in Brasilien in Zweifel zu ziehen?

Viana: Nach der Wahl in Brasilien waren es dieselben Persönlichkeiten, die die Behauptungen von der gestohlenen Wahl in den USA groß vorangetrieben hatten, die das Gleiche für Brasilien taten, zum Beispiel Jason Miller und Ali Alexander, der Mann, der die »Stop the Steal«-Demonstrationen organisiert hatte; er sprach sogar über eine militärische Intervention in Brasilien. Auch Tucker Carlson von Fox News behauptete, es habe Wahlbetrug gegeben. Das sind nur die prominentesten Stimmen.

SPIEGEL: Verschiedene Umfragen zeigen, dass etwa ein Viertel bis sogar ein Drittel der Brasilianerinnen und Brasilianer glauben, die Wahl sei gestohlen worden, und eine militärische Intervention befürworten. Die »New York Times« nannte den 8. Januar einen versuchten Coup durch »Massenverblendung«.

Viana: Die neue Art, Demokratien zu zerstören und einen Staatsstreich anzuzetteln im 21. Jahrhundert, funktioniert mit Desinformation und über Leute, die Lügen verbreiten. Es ist kostengünstig, schnell und einfach. In den 1960er-Jahren hätte man noch drei große Zeitungen und einen Fernsehsender kaufen müssen, um so etwas zu versuchen. Heute muss man nicht mal mehr nach Brasilien reisen. Einen Coup d'Etat in einem anderen Land kann man vom Homeoffice aus anzetteln, über die sozialen Medien. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze so schwer nachzuweisen ist. Man wird kein Dokument finden, in dem der Armee die Anweisung erteilt wird, die Regierung abzusetzen.