Es wird dauern, bis hier wieder gearbeitet werden kann – eine Delegation der obersten Richter Brasiliens nimmt in Augenschein, was der Bolsonaro-Mob im Regierungsgebäude in Brasília angerichtet hat. Richter Gilmar Mendes zeigt sich nach der Rückkehr an seinen Arbeitsplatz schockiert. Der Jurist ringt erkennbar nach Worten.

Gilmar Mendes, Richter: "Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert".

Am Sonntag hatten Anhänger des rechtsextremen ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro drei Regierungsgebäude gestürmt und zerstört. Im Inneren des Obersten Gerichts waren Sicherheitskräfte am Dienstag noch immer mit Aufräumarbeiten und Spurensicherung beschäftigt.

Die neue brasilianische Regierung unter Lula da Silva geht inzwischen weiter gegen die Drahtzieher der Angriffe vor. Auf Beschluss des Justizministers reißen Sicherheitskräfte ein Lager der Unterstützer Bolsonaros vor einer Militärkaserne in Rio de Janeiro ab.

Dieser wurde derweil aus einem Krankenhaus in Florida entlassen, wohin er sich zur Beobachtung begeben hatte. Bolsonaro hatte sich Ende Dezember mit einigen seiner Ex-Minister in die USA abgesetzt, mutmaßlich um einer möglichen Strafverfolgung zu entkommen. Die wollen die Behörden in Brasilien nun erst recht angehen. Ein Richter am Obersten Gerichtshof hat jetzt die Verhaftung von Bolsonaros früherem Justizminister Anderson Torres angeordnet, der ebenfalls noch in Florida weilt. Torres war zuletzt Chef der öffentlichen Sicherheit in Brasilia und hätte es nach Ansicht des Gerichts versäumt, die Unruhen zu verhindern. Auch gegen den Chef der Militärpolizei von Brasília wurde ein Haftbefehl erlassen.