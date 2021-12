Umstrittene Medikamententests mit Covid-Patienten in Brasilien Nach zehn Tagen Intensivstation wollten die Ärzte die Maschinen abschalten

Covid-Patienten starben, nachdem Mediziner zweifelhafte Medikamenten-Cocktails an ihnen ausprobiert hatten. Nun ermittelt ein Untersuchungsausschuss: Was geschah wirklich in den Kliniken von São Paulo?

Aus São Paulo berichtet Jens Glüsing