Nach Angaben der Behörden versuchten Dutzende von Menschen in der Nacht zum 12. Dezember, in Brasilias Polizeihauptquartier einzudringen, um einen Pro-Bolsonaro-Anführer zu befreien, der am selben Tag festgenommen worden war. Nachdem die Polizei dies verhindert hatte, begann die Menge, in der Stadt zu randalieren. Nun hat laut Polizei die »Operation Nero« begonnen; elf Haftbefehle und 21 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse wurden in mehreren brasilianischen Bundesstaaten vollstreckt.