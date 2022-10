SPIEGEL: Im Wahlkampf rückt Lula jetzt nach rechts, etwa in der Wirtschaftspolitik. Außerdem spricht er sich explizit gegen Abtreibungen aus, zeigt sich beim Beten. Wie viel Spielraum hätte er als zukünftiger Präsident überhaupt noch, um Politik anders zu gestalten?

Schwarcz: Falls Lula nun Präsident wird, hat er es in Brasilia mit einer sehr starken, sehr rechten Macht zu tun. Aber Lula hätte trotzdem die Chance, die junge brasilianische Demokratie zu stärken. Wenn hingegen Bolsonaro gewinnt, dann wird er tun, was autoritäre Präsidenten in ihrer zweiten Amtszeit erfahrungsgemäß tun. Wir sehen das etwa am Beispiel Victor Orbán in Ungarn aber auch in Venezuela: In der zweiten Runde beginnen autoritäre Machthaber damit, die demokratischen Institutionen radikal zu schwächen, die Justiz zu kontrollieren, den Obersten Gerichtshof umzubilden. Das ist das Schicksal vieler Demokratien – und genau das kündigt Bolsonaro bereits an.