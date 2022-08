Präsidentschaftswahl in Brasilien Bolsonaro sorgt für Sexismuseklat während TV-Debatte

Beide Kandidaten bezichtigten sich der Lüge. Außer Bolsonaro und Lula beteiligten sich noch vier weitere der insgesamt zwölf Präsidentschaftskandidaten an der dreistündigen Debatte, darunter Ex-Finanzminister Ciro Gomes von der Mitte-links-Partei PDT und die Senatorin Simone Tebet von der Mitte-Partei MDB.

Bolsonaro richtet sich an Journalistin mit sexistischen Aussagen

Amtsinhaber Bolsonaro sorgte in der Debatte für einen Eklat, als er auf eine Frage von Journalistin Vera Magalhaes mit massiven Vorwürfen gegen sie reagierte. Magalhaes hatte in ihrer Frage gesagt, Bolsonaro habe Falschinformationen über Impfungen gegen Covid-19 verbreitet. Bolsonaro erwiderte darauf, an sie gerichtet: »Vera, du schläfst mit den Gedanken an mich ein, du hast eine Art Schwärmerei.« Er warf ihr »falsche Anschuldigungen« vor – »du bist eine Schande für den brasilianischen Journalismus.« Den späteren Vorwurf der Frauenfeindlichkeit durch eine andere Kandidatin wischte Bolsonaro beiseite.