Bolsonaro wird in Acre gefeiert wie ein Volksheld

Doch Kautschukzapfer Nascimento de Brito, dessen Eltern an der Seite von Chico Mendes kämpften, hat eine differenziertere Sicht auf den Umwelthelden. »Für die einen war er gut, für die anderen schlecht«, wiegelt er ab. »Wer ihm nicht passte, wurde aus der Gewerkschaft ausgeschlossen«. Er selbst wäre wohl bei Mendes in Ungnade fallen: Schon vor vier Jahren hat er Jair Bolsonaro gewählt, und auch nun wollte er wieder für den Rechtsextremisten stimmen, sagte er dem SPIEGEL wenige Wochen vor der Wahl.

Damit ist er hier nicht allein. Ausgerechnet in Acre, der Heimat von Chico Mendes und Marina Silva, haben über 70 Prozent Bolsonaro gewählt. Der Gouverneur, ein Bolsonaro-Anhänger, war bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. Ähnlich triumphal schnitt Bolsonaro auch bei seinem Sieg vor vier Jahren ab. Dabei will er Wald- und Indigenenschutzgebiete für Bergbau und Landwirtschaft öffnen und verteufelt ausländische NGOs als Kommunisten . In Acre wird er genau dafür gefeiert wie ein Volksheld. Statistiken zeigen, dass er die meisten Stimmen in den Gebieten geholt hat, wo am meisten abgeholzt wird.