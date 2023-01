Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro Zweite Festnahme nach vereiteltem Attentat auf Lula

Lula hatte sich in einer Stichwahl knapp gegen Bolsonaro durchgesetzt, am 1. Januar trat er sein Amt an. Eine Woche später wurde Brasilien von gewaltsamen Ausschreitungen erschüttert, als Bolsonaro-Anhänger in den Nationalkongress, den Amtssitz des Präsidenten sowie in das Oberste Gericht eindrangen und dort stundenlang schwere Verwüstungen anrichteten.