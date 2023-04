Bei Lulas Besuch in Brasiliens früherer Kolonialmacht Portugal steht die Unterzeichnung von etwa einem Dutzend bilateraler Verträge auf dem Programm, insbesondere in den Bereichen Energie, Wissenschaft, Bildung und Tourismus. Am Montag will der brasilianische Präsident in Porto Unternehmer treffen und danach an der Verleihung von Portugals renommiertesten Literaturpreis, dem Camoens-Preis, teilnehmen, der an den linksgerichteten brasilianischen Sänger und Autor Chico Buarque geht.

Für Dienstag steht eine Rede Lulas vor dem portugiesischen Parlament auf dem Programm. Danach reist er nach Spanien weiter.