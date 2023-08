Die Doku trägt den Titel »Wer hat Angst vor Braunau?« und handelt von jener oberösterreichischen Stadt, in der bis heute das Geburtshaus Adolf Hitlers steht.

Das Gebäude aus der Biedermeierzeit, Pilgerziel nicht zuletzt von Mitgliedern der internationalen Neonazi-Szene, ist nach Enteignung inzwischen im Besitz der österreichischen Regierung.

Entschied Wien »im Sinne Adolf Hitlers«?

Es soll, so das Ergebnis jahrelanger kontroverser Diskussionen, künftig nicht von einer sozialen Einrichtung, sondern von der Braunauer Polizei genutzt werden.

Wenn am 29. August die Vorpremiere des Kinofilms direkt vor Hitlers Geburtshaus stattfindet, dann soll dem Publikum erstmals auch am historischen Ort eine kleine Neuigkeit präsentiert werden: Einer Zeitungsmeldung aus dem Jahr 1939 zufolge verfügte der »Führer« höchstpersönlich, in sein Geburtshaus sollten künftig Kanzleien der Kreisleitung einziehen.

Ob Kanzleien oder eine Polizeistation, beides seien Verwaltungsgebäude – so gesehen habe Österreichs Regierung das Schicksal des Hauses gewissermaßen »im Sinne Adolf Hitlers entschieden«, lautet die steile These des Filmemachers Schwaiger.

Wo gerade von Hitler die Rede ist: In Teilen der österreichischen Presse wurde in den letzten Tagen wieder an einen Ausspruch Konrad Adenauers über Hitler erinnert. Es ging damals, 1955, um die beharrlichen Versuche der Regierenden in Wien, ihr Land als frühes und argloses Opfer der Nazidiktatur darzustellen. Daraufhin erklärte der erste bundesdeutsche Nachkriegskanzler: »Wenn die Österreicher von uns Reparationen verlangen sollten, dann werde ich ihnen die Gebeine Adolf Hitlers schicken.«

Drei Stunden Stippvisite beim Nachbarn

Dass das Verhältnis zwischen den beiden deutschsprachigen Nachbarstaaten auch heute noch nicht frei von Zank ist, fiel am vergangenen Freitag auf. Zum sage und schreibe ersten Staatsbesuch eines deutschen Kanzlers oder einer Kanzlerin seit 2012 traf Olaf Scholz in Salzburg ein.