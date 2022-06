Ein bewaffneter Mann, der Drohungen gegen Brett Kavanaugh ausgesprochen hatte, ist nun am frühen Mittwoch in der Nähe der Wohnung des Richters in Chevy Chase außerhalb von Washington im Bundesstaat Maryland festgenommen worden. Er hatte demnach eine Waffe und Einbruchswerkzeug dabei und sagte den Beamten, er habe den Richter töten wollen.