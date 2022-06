Das Abkommen sieht Zollkontrollen im Warenaustausch zwischen Nordirland und Großbritannien vor. London hatte dieser Regelung zugestimmt, um Kontrollen an der inner-irischen Grenze zu verhindern, da dies den Friedensprozess in der ehemaligen Unruheregion gefährden könnte. London wehrt sich nun aber gegen die Kontrollen in der Irischen See.

Ähnlich wie Johnson äußerte sich zuvor auch der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis. Der Gesetzentwurf werde nicht gegen internationales Recht verstoßen, sagte er beim Sender Sky News: »Was wir tun werden, ist rechtmäßig und korrekt.« Man werde sehen, dass der Vorschlag der Regierung die Schlüsselprobleme des Protokolls lösen werde.