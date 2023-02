Die eigentliche Zollgrenze wurde deshalb in die Irische See verlegt. Nordirland blieb so Teil des EU-Binnenmarkts, musste deshalb aber auch einige EU-Regeln einhalten, obwohl es mit Inkrafttreten des Brexits gar nicht mehr zur EU gehörte. Die Kontrollen auf See ließen zudem Schwierigkeiten im innerbritischen Handel entstehen. Das schürte in London und vor allem bei probritischen Gruppen in Nordirland die Befürchtung, dass die britische Provinz faktisch vom Rest des Vereinigten Königreichs abgetrennt werden könnten.

Offen ist, ob die Einigung dazu beiträgt, die politische Blockade in Nordirland zu beenden (mehr dazu lesen Sie hier). Zudem könnte Sunak wegen der Einigung Ungemach mit Teilen seiner Partei drohen.