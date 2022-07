Der Brexit sei »die größte Bedrohung meiner Firma« in 30 Jahren, hatte Lambert im Januar 2021 auf Twitter geschrieben. Finanziell muss das Unternehmen seit dem Brexit offenbar einiges einstecken: Zwischen »100.000 und 150.000 Pfund« würde ihn der ganze zusätzliche Papierkram kosten, sagte Lambert dem »Guardian« . Also tue er jetzt, was die Regierung vorgeschlagen habe, »nämlich ein Unternehmen hier und eines in der EU zu haben, um die Auswirkungen des Brexit abzufedern«.