Britische Regierung: Kontrolle über Grenzen zurückerlangen

»Die große Zahl an EU-Bürgern, die an den britischen Grenzen gestoppt werden, ist außerordentlich besorgniserregend«, sagte Andreea Dumitrache von der Organisation The 3 Million, die sich um die Rechte von EU-Bürgern nach dem Brexit kümmert, der dpa. Das Innenministerium schaffe eine feindselige Umgebung. »Seit dem Brexit werden EU-Bürger mit Misstrauen behandelt«, sagte Dumitrache.

Die EU gab sich zurückhaltend. »Wir haben diese Statistiken aufmerksam verfolgt, die eine Folge des Endes der Bewegungsfreiheit sein können«, hieß es als Antwort auf eine dpa-Anfrage. »Wir hatten in der Vergangenheit Kontakt mit den Mitgliedstaaten und dem britischen Innenministerium.« Diplomaten in London zeigten sich in vertrauten Gesprächen hingegen besorgt über die Entwicklung.