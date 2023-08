Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag bei einer per Video übertragenen Rede auf dem Gipfeltreffen der Brics-Staaten in Südafrika die Größe und Stärke der Länder beschworen. Er betonte, dass die Gruppe auf dem besten Weg sei, die Wünsche des größten Teils der Weltbevölkerung zu erfüllen.