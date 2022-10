Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass einige Navy-Mitglieder, vor allem Frauen, Erfahrungen mit unangemessenem sexualisierten Verhalten ihrer Kameraden gemacht hätten. Es müsse mehr getan werden, um dies zu verhindern.

Sensible Informationen weitergegeben

Whistleblowerin Sophie Brooks Karriere in der Navy hatte Anfang 2022 ein jähes Ende genommen. Brook hatte in einer E-Mail an ihren Ehemann sensible Informationen zu den Bewegungen ihres U-Boots weitergegeben. Ein Kriegsgericht verurteilte sie dafür zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe. Im Juni wurde sie formell entlassen, nachdem sie bereits im Januar zurückgetreten war.