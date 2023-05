Johnsons früherer Kommunikationsdirektor Guto Harri erzählt in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast , was Johnson bei einem morgendlichen Treffen britischer Offizieller gesagt haben soll. Konkret sei dabei über Macron ein »Wort aus vier Buchstaben, das mit C beginnt« gefallen, sagte Harri. Er spielte damit auf ein britisches Schimpfwort an, das sowohl das weibliche Geschlechtsorgan bezeichnet als auch als persönliche Beleidigung verwendet wird.