Außerdem soll der Minister von einer Beratungsfirma aus der Luftfahrtbranche eine Spende in Höhe von 2000 Pfund erhalten haben. Beide Unternehmen sind demnach unweit von Stuarts Wahlkreis Beverley and Holderness in der Stadt Hull ansässig.

Stuart sprach sich für neue Kohlemine aus

Pikant sind die Spenden jedoch, weil Stuart sich zuletzt deutlich für eine neue Kohlemine in Nordengland ausgesprochen hatte und auch die Ausgabe neuer Öl- und Gaslizenzen als »gut für die Umwelt« bezeichnet hatte. In einem parlamentarischen Umweltausschuss, dem alle Parteien angehören, sagte Stuart dem Bericht zufolge jüngst, man müsse fossile Brennstoffe nuanciert betrachten und dürfe sie nicht nur als »Ausgeburt des Teufels« sehen. Er habe Zeit für jene, die den Klimawandel anzweifelten und finde, man sollte diese Menschen nicht aus der Diskussion ausschließen.