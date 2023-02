Verteidigungsminister Wallace war selbst Soldat. Es schloss sich mit seinen Aussagen anderen prominenten Veteranen an, die die Behauptungen des Herzogs von Sussex kritisiert haben. Wallace sagte zwar, dass es jedem Ex-Soldaten selbst überlassen sei, worüber er sprechen wolle. Er fügte jedoch hinzu, dass er nichts über seine eigenen Einsätze preisgeben würde.

»Wenn du anfängst, darüber zu reden, wer was getan hat, dann enttäuschst du all die anderen Menschen«

Wallace unterstrich, dass es sich dabei um eine persönliche Meinung handele. Er sagte, er glaube, dass der Erfolg einer Person beim Militär nicht daran gemessen werde, »wer am meisten schießen kann oder wer nicht am meisten schießt«. Er fügte hinzu: »Wenn du anfängst, darüber zu reden, wer was getan hat, dann enttäuschst du in Wirklichkeit all die anderen Menschen, denn du bist kein besserer Mensch, weil du es getan hast und sie nicht.«