Die ersten umstrittenen Abschiebeflüge mit Flüchtlingen von Großbritannien nach Ruanda sollen am 14. Juni starten. Das Innenministerium in London teilte mit, es habe den ersten illegal eingereisten Migranten die Bescheide zugestellt. Es handele sich um den »letzten administrativen Schritt«, um ein Abkommen mit Ruanda in Kraft zu setzen.