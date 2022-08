Die Anwälte von US-Basketballspielerin Brittney Griner haben Berufung gegen ihre Verurteilung zu neun Jahren Haft in Russland wegen Drogenschmuggels eingelegt. Das sagte Anwältin Maria Blagowolina der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Griner hatte sich schuldig bekannt, jedoch erklärt, sie hätte gegen die Gesetze in Russland nicht mit Absicht verstoßen. Das Gericht in Moskau erkannte trotzdem keine mildernden Umstände an.