Es sind Szenen, die an einen Agentenaustausch im vergangenen Jahrhundert erinnern: die US-Basketballerin Brittney Griner – hier links in einer roten Jacke - wird auf dem Rollfeld in Abu Dhabi in Begleitung russischer Geheimdienstmitarbeiter gegen den Waffenhändler Wiktor But – rechts mit einer Mappe in der Hand – ausgetauscht. Ende einer monatelangen Gefangenschaft.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte diese und weitere Aufnahmen von Griner, die zeigen, wie sie aus der Frauenstrafkolonie IK2 in Zentralrussland abtransportiert wird.

Griner wurde im Februar am Moskauer Flughafen wegen vermeintlichen Drogenbesitzes festgenommen. Im November wurde sie in eine Strafkolonie verlegt, in der besonders harte Haftbedingungen herrschen. Der Druck auf Biden war also groß, auch, da sich immer mehr prominente Unterstützer Griners wie Basketballstar Stephen Curry für sie einsetzten. Nun die Befreiung.

Joe Biden, US-Präsident

»Sie ist sicher, sie ist in einem Flugzeug, sie ist auf dem Weg nach Hause, nach sie monatelang ungerechterweise in Gefangenschaft war.«

Eigentlich wollte Biden nicht nur Griner freibekommen, sondern auch den Ex-Marine Paul Whelan, der wegen angeblicher Spionage seit vier Jahren in Russland gefangen gehalten wird. Doch der Deal war offenbar Griner oder niemand.

Und es ist ein ungleicher Tausch: Während die US-Basketballerin für ein Gramm Haschisch-Öl in Russland weggesperrt wurde, hat Wiktor But schwerere Straftaten zu verantworten. Er lieferte weltweit Waffen in Krisenherde und an Verbrecherbanden. Dadurch verantwortet er den Tod von Zehntausenden Menschen mit. But hätte noch bis 2029 in den USA einsitzen sollen.