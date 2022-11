Griner war Anfang August von einem Gericht in Moskau zu neun Jahren Haft wegen Drogenschmuggels und -besitzes verurteilt worden. Ein Versuch, das Urteil anzufechten, war Ende Oktober gescheitert. Ein Berufungsgericht in Krasnagorsk hatte den Schuldspruch in vollem Umfang bestätigt.

Der Basketballstar war im Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Sicherheitskräfte hatten in Griners Gepäck Kartuschen mit Cannabisöl gefunden. Ihre Verhaftung im Februar fiel in eine Zeit erhöhter Spannungen zwischen Moskau und Washington, nur wenige Tage bevor russische Truppen die Ukraine überfielen. Griner hatte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig bekannt, zugleich jedoch betont, sie habe gegen die Gesetze in Russland nicht mit Absicht verstoßen. Das Gericht in Moskau erkannte trotzdem keine mildernden Umstände an.