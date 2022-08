Die 31-jährige Basketballerin war im Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Sicherheitskräfte hatten zuvor in ihrem Gepäck Cannabisöl gefunden. Griner hatte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig bekannt. Ihr Anwalt legte dar, dass das Öl der Sportlerin von ihrem Arzt als Schmerzmittel verordnet worden war. Auch in den USA habe sie es nur »gelegentlich« eingenommen. In Russland ist Cannabis allerdings auch für medizinische Zwecke verboten.