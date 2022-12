But 2008 in Bangkog festgenommen

But wird seit Jahrzehnten mit Waffenschmuggel in Kriegs- und Krisengebiete gebiete in Verbindung gebracht, etwa nach Liberia, Libyen und Afghanistan. 2008 war er in einem Luxushotel in Bangkok festgenommen worden. US-Agenten hatten sich als Vertreter der kolumbianischen FARC-Rebellen ausgegeben und vorgegaukelt, Waffen kaufen zu wollen. Mit Kameras nahmen sie auf, wie But ihnen 100 Boden-Luft-Raketen anbot, um US-Truppen anzugreifen. Die thailändische Polizei nahm But fest und lieferte ihn nach zwei Jahren diplomatischen Tauziehens an die USA aus.

2012 wurde But von einem Bundesgericht in New York wegen Verschwörung zur Tötung von US-Bürgern, zur Tötung von US-Regierungsmitarbeitern und zum Abschuss von Flugzeugen verurteilt worden. Neben der Haft- erhielt er noch eine Geldstrafe über 15 Millionen Dollar. Das Urteil führte damals bereits zu Verstimmungen zwischen den USA und Russland, das immer wieder Buts Freilassung forderte. Fortan gab es immer wieder russische Versuche, But über einen Austausch freizubekommen.