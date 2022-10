Cannabisöl im Gepäck gefunden

Griner war im Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Sicherheitskräfte in ihrem Gepäck Kartuschen mit Cannabisöl gefunden hatten. Griner hatte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig bekannt, zugleich jedoch betont, sie habe gegen die Gesetze in Russland nicht mit Absicht verstoßen. Das Gericht in Moskau erkannte trotzdem keine mildernden Umstände an.