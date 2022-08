Fall Brittney Griner »Sie ist unsere Schwester«

»Ich liebe meine Familie«, das waren die vorerst letzten Worte von Brittney Griner in die Kameras nach der Verurteilung zu neun Jahren Lagerhaft in Russland. Für ihre Teammitglieder in den USA war das Urteil ein Schock:

SKYLAR DIGGINS-SMITH, Basketballerin Phoenix Mercury

»Sie ist unsere Schwester. Sie ist nicht irgendwer, für uns ist der Fall auch nicht politisch. Sie ist ein Mensch, eine echte Freundin und eine tatsächliche Schwester. Stellen Sie sich vor, es ginge um einen Freund von Ihnen. Ich erwarte nicht, dass sich jeder darum schert, aber wir tun es wirklich.«

DIAMOND DESHIELDS, Basketballerin Phoenix Mercury

»Es ist, als ob man nur darauf wartet, dass eine Bombe fällt. Sie so hinter Gittern zu sehen."

SKYLAR DIGGINS-SMITH,

»Man fühlt sich einfach hilflos.«

Mit dem äußerst harten Urteil gegen Griner erhöht das Putin-Regime den diplomatischen Druck auf den Westen. Klar war von Anfang an, dass ihre Inhaftierung an einem Moskauer Flughafen im Februar wegen einer geringen Menge Cannabisöl einen politischen Prozess nach sich ziehen würde. Nun wird es wohl hinter den Kulissen darum gehen, wie hoch der Kreml pokern kann, um im Tausch gegen die US-Basketballerin einen oder sogar mehrere russische Gefangene frei zu bekommen.

Das Weiße Haus reagierte auf das Urteil prompt – mit Hinweis auf bereits laufende Verhandlungen.

KARINE JEAN-PIERRE, Sprecherin Weißes Haus

»Russland hält Brittney zu Unrecht in Haft. Sie hätte gar nicht erst ein Verfahren über sich ergehen lassen müssen. Wie Sie alle wissen, haben wir ein substanzielles Angebot unterbreitet, um sie und Paul Whelan nach Hause zu bringen. Wir fordern Russland dringend auf, dieses Angebot anzunehmen.«

Im Fall von Paul Whelan hatte die russische Justiz den ehemaligen Soldaten zu 16 Jahren Haft verurteilt, er soll für die USA spioniert haben.

Paul Whelan, Ex-US-Soldat:

»Ich will der Welt sagen, dass ich Opfer einer politischen Geiselnahme bin. Die Situation ist offensichtlich unglaubwürdig. Es geht um Vergeltung für die Sanktionen. Es gibt absolut keine Legitimation. Ich wurde bedroht. Meine persönliche Sicherheit wurde bedroht. Ich werde dauernder Misshandlung und Schikane ausgesetzt.«

Russland hat mehrere Kandidaten, die es gerne gegen die Basketballspielerin austauschen würde:

Spekuliert wird, dass der Deal den seit 2011 in den Vereinigten Staaten inhaftierten russischen Staatsbürger Wiktor But umfassen könnte, der einst einer der berüchtigtsten Waffenhändler der Welt war. Sein Leben diente sogar als Inspiration für einen Hollywood-Film, "Lord of War", Händler des Todes- ein höchst ungleicher Tausch gegen eine US-Basketballspielerin.

Zudem soll Russland nach US-Angaben die Freilassung des wegen des Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim Krasikov fordern. Dieser hatte 2019 in Berlin mit mehreren Schüssen aus kurzer Distanz einen Georgier getötet – im Auftrag des russischen Staates. Krasikov soll auch für einen Mord an einem russischen Geschäftsmann im Sommer 2013 verantwortlich sein und enge Verbindungen zum russischen Geheimdienst FSB haben. Dass Krasikov in Deutschland und nicht in den USA inhaftiert ist, spielt für Russland offenbar keine Rolle.

Auf der anderen Seite des Deals sitzt nun also Brittney Griner, 31 Jahre alt, eine der erfolgreichsten Basketballerinnen der Welt. Sie hatte zugegeben, eine Vape-Kartusche mit Cannabisöl für medizinische Zwecke bei sich getragen zu haben und sitzt dafür bereits seit mehr als fünf Monaten hinter Gittern. Sie ist ein willkommener Spielball für den Kreml: Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte gleich nach dem Urteil, Moskau sei bereit, den Austausch von Gefangenen mit Washington über einen bestehenden diplomatischen Kanal zu diskutieren.