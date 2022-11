Die inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist in eine Strafkolonie in der russischen Republik Mordowien gebracht worden. »Brittney hat ihre Strafe in IK-2 in Mordowien angetreten«, teilten ihre Anwälte mit und fügten an, dass sie ihre Mandantin Anfang der Woche besuchen konnten.