Sie wird vorgeführt wie ein Tier in einem Käfig.

Ortsmarke: Chimki, bei Moskau

Die US-Basketballerin Brittney Griner sitzt seit mehr als fünf Monaten in Russland in Haft. Im Februar wurde sie an einem Moskauer Flughafen festgenommen, weil sie eine geringe Menge Haschisch-Öl bei sich trug. Sie habe das medizinische Marihuana in Absprache mit ihrem Arzt als schmerzstillendes Mittel verwendet, gab sie am Mittwoch vor Gericht an. Hier Audioaufnahmen aus der Verhandlung:

Brittney Griner, US-Basketballerin:

»Ich hatte nicht den Plan oder die Absicht, Cannabis oder verbotene Substanzen nach Russland zu bringen. Ich verstehe, was die Vorwürfe gegen mich sind. Und weil die Gegenstände noch aus Versehen in meiner Tasche waren, übernehme ich die Verantwortung. Aber ich hatte nie die Absicht oder den Plan irgendetwas nach Russland zu schmuggeln.«

Der Fall der zweifachen Olympiasiegerin ist zum Politikum geworden. Auf höchster diplomatischer Ebene versuchen die USA ihre Freilassung zu erwirken.

Anthony Blinken, US-Außenminister:

»Wir haben schon vor Wochen ein substanzielles Angebot auf den Tisch gelegt, um ihre Freilassung möglich zu machen. Brittney heimbringen, Paul heimbringen – darauf konzentrieren wir uns 24/7, sieben Tage die Woche.«

Bei dem Angebot geht es wohl um einen Gefangenenaustausch. Mehrere US-Medien vermuten, dass Washington im Gegenzug bereit sei, den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout freizulassen. Außenminister Blinken will in den kommenden Tagen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow telefonieren, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn. Bei dem Gespräch soll es auch um den Fall von Paul Whelan gehen. Die russische Justiz hat den ehemaligen Soldaten zu 16 Jahren Haft verurteilt, er soll für die USA spioniert haben.

Paul Whelan, Ex-US-Soldat:

»Ich will der Welt sagen, dass ich Opfer einer politischen Entführung bin, eine Geisel. Die Situation ist offensichtlich unglaubwürdig. Es geht um Vergeltung für die Sanktionen. Es ist absolut illegitim. Ich wurde bedroht. Meine persönliche Sicherheit wurde bedroht. Ich werde dauernder Misshandlung und Schikane ausgesetzt.«

Die Regierung in Moskau weist entschieden zurück, dass es sich bei den Fällen Griner und Whelan um politische Prozesse handele.