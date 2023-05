Was hier angewandt wird, ist die sogenannte Taktilografie, eine Methode zur Brustkrebsfrüherkennung, bei der blinde und sehbehinderte Menschen die Brust von Patientinnen abtasten und so aufgrund ihres präzisen Tastsinns kleinste Knoten im Brustgewebe entdecken können.

Gerade in ländlichen Gegenden Indiens ist der Zugang zu Gesundheitsversorgung noch immer schlecht. Es fehlt an Personal und Infrastruktur. Das hindert unter anderem viele Frauen daran, Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen durchführen zu lassen. Sehbehinderte Frauen, die die Brust auf Veränderungen abtasten, könnten diese Versorgungslücke reduzieren.

Poovamma CU, Leiterin Brustonkologie, Cytecare Krankenhaus:

»Sie spielen eine Rolle beim Screening, indem sie in Gemeinden gehen, in kleinere Orte, an denen Mammografie nicht verfügbar ist. So werden die Betroffenen immerhin zu einem etwas früheren Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass in ihrer Brust etwas auffällig ist, und vielleicht kommen sie dann ins Krankenhaus.«

Neun Monate lang werden Frauen mit Sehverlust in Bangalore zu Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen (MTU) ausgebildet. Die Idee dazu hatte ein deutscher Gynäkologe, der weltweit mit Initiativen zusammenarbeitet – so auch mit »EnAble India«.

Poovamma CU, Leiterin Brustonkologie, Cytecare Krankenhaus:

»Sie lernen an Dummy-Modellen die komplette Anatomie der Brust und der Achselhöhle und wie die Brust aufgebaut ist, sodass sie, wenn sie eine Veränderung erkennen, genau lokalisieren können, in welchem Quadranten der Brust die Anomalie zu finden ist.«

30 bis 45 Minuten lang wird die Brust abgetastet. Die Medizinisch-Taktile Untersucherin stellt selbst keine Diagnose. Wenn etwas Auffälliges gefunden wird, entscheidet ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin über weiterführende Untersuchungen, wie eine Mammografie oder Sonografie.

Im Jahr 2020 erkrankten weltweit 2,3 Millionen Frauen an Brustkrebs, damit ist Brustkrebs laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung die häufigste Krebsart. Rechtzeitig erkannt, ist Brustkrebs gut behandelbar.

In Indien werden allerdings 60 Prozent der Fälle später diagnostiziert als in westlichen Ländern, so eine Studie aus dem Jahr 2022. Besonders in ländlichen Gebieten wird Brustkrebs laut einer Untersuchung erst in späteren oder fortgeschrittenen Krankheitsstadien entdeckt und ein höherer Patientinnenanteil weist bereits Metastasen auf, der Krebs hat dann also schon gestreut.

Dem Weltkrebsbericht 2020 zufolge sind Früherkennung und eine schnelle Behandlung die wirksamsten Maßnahmen zur Bekämpfung von Brustkrebs. In der indischen »National Family Health Survey 2019-21« gaben in städtischen Gebieten 1,2 Prozent der befragten Frauen an, bereits bei einer Brustkrebsvorsorgeuntersuchung gewesen zu sein, in ländlichen Gebieten nur 0,7 Prozent.

Poovamma CU, Leiterin Brustonkologie, Cytecare Krankenhaus:

»In Indien sind Vorsorgeuntersuchungen noch nicht sehr verbreitet. Egal, wie sehr der Arbeitgeber oder die Familie die Frauen manchmal dazu drängen, sich einmal im Jahr untersuchen zu lassen, sie kommen nicht. Sie gehen nicht gerne ins Krankenhaus.«

Wie zuverlässig die Befunde der Tasterinnen sind, zeigt eine aktuelle Studie. Die Frauen entdeckten so gut wie alle Veränderungen in der Brust. Lediglich ein Prozent der bösartigen Tumore waren nicht ertastbar.

Das Projekt von »EnAble India« hat auch einen inklusiven Charakter, denn sehbehinderte und blinde Menschen arbeiten sonst eher selten im medizinischen Bereich.

Ayesha Banu, MTU im Cytecare Krankenhaus:

»Zum einen macht es mich sehr glücklich, andere zu untersuchen, weil mir Respekt entgegengebracht wird. Auch kann ich ihnen helfen. Besonders glücklich bin ich zum Beispiel bei Menschen, die in Dörfern leben. Sie haben niemanden, der sich um sie kümmert. Und wenn du ihnen hilfst, kann man sich nicht vorstellen, wie viel sie dir zurückgeben. Das macht mich zufrieden. Und ich denke, das ist eine ehrenvolle Aufgabe.«

Noorunnisa, MTU im Cytecare Krankenhaus:

»Ich bin sehr stolz auf den Job. Er sichert mir mein Einkommen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich der Gesellschaft helfen kann.«

Das Abtasten der Brust durch sehbehinderte Menschen ersetzt einen Arztbesuch und ein technisches Screening nicht. Doch gerade dort, wo medizinische Infrastruktur eher lückenhaft ist, können Medizinisch-Taktile Untersucherinnen einen wichtigen Beitrag zur Brustkrebsvorsorge leisten.

Auch weitere Start-ups, die digitale Arztbesuche ermöglichen, Medikamente liefern und Gesundheitsdaten von Patienten aus der Ferne im Blick behalten, sollen die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessern. Endgültig lösen werden sie das Problem jedoch nicht.