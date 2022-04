Brutales Lockdown-Regime in Shanghai Schlägertrupps in Seuchenmontur

Dieses Video soll aus Shanghai stammen. Menschen in Seuchenschutzanzügen prügeln auf einen Mann ein, der gegen den Lockdown verstoßen haben soll. Aufnahmen wie diese schwappen immer wieder auch auf westliche Social-Media-Plattformen – wenn sie nicht vorher vom chinesischen Staatsapparat gelöscht werden.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Aber einiges überlebt halt auch die digitale Zensur. Dann sieht man zum Beispiel Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden und in Krankenhäuser eingewiesen werden.«

Christoph Giesen berichtet für den SPIEGEL aus China. In Shanghai, läuft das wohl größte Experiment zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit ihrem Beginn. Ausgetragen wird es auf dem Rücken von 26 Millionen Menschen. So viele leben in Shanghai – und sie alle stehen unter Hausarrest. In manchen Wohnvierteln seit Wochen.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Also einfach mal vor die Tür treten, Spaziergang machen und dann kommt einer und bittet einen freundlich, wieder reinzutreten – das ist nicht die Realität. Also man wird hier im Gebäude dann festgehalten. Da gibt es Nachbarschafts-Komitees, die darüber wachen, dass in ihrem Viertel oder in ihrer kleinen Einheit keiner irgendwie ausbüxt.«

Obwohl die Regierung ihre Null-Covid-Strategie brutal durchsetzen lässt, meldet Shanghai zurzeit jeden Tag etwa 20.000 neue Infektionen.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Davon sind 300 symptomatisch, wie die Propaganda sie nennt. Man muss da ein bisschen unterscheiden, das hat wenig mit der deutschen Definition zu tun. Als symptomatisch gilt hier nur, wer eigentlich ne Lungenentzündung hat.«

Im Vergleich zu Europa klingen die Zahlen überschaubar. Aber der Staatsführung geht es um mehr als Seuchenbekämpfung.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Am Ende des Jahres, also im Herbst, um genau zu sein, steht der 20. Parteitag an. Das ist eine Veranstaltung, die nur alle fünf Jahre stattfindet. Das soll die Krönungsmesse für Xi Jinping sein, den Staats- und Parteichef. (…) Man möchte das Narrativ, dass die kommunistische Partei Chinas Covid besiegt hat, mindestens bis dahin noch aufrechterhalten.«

Anscheinend auch, wenn dafür die eigene Bevölkerung leiden muss.

Menschen schreien am Fenster: »Wir brauchen Verpflegung! Wir brauchen Verpflegung!«

Diese Handyaufnahmen verbreiten sich in den Sozialen Medien in China. Sie sollen in einem Wohnblock in Shanghai aufgenommen worden sein. S Menschen rufen um Hilfe, nach Essen oder Medizin.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

Die Bevölkerung war natürlich nicht richtig drauf eingestellt, dass es zu einem kompletten Lockdown der Stadt kommen würde. Das heißt also, viele Leute haben nicht genug Wasser, viele Leute haben nicht genug Vorräte zuhause. Und das ist ein großes Drama inzwischen.«

In Propagandafilmen zeigt der Staatssender zwar eilig eingerichtete Isolationsstationen für Corona-Infizierte. Aber es gibt Berichte, wonach Patienten mit anderen Krankheiten kaum mehr Chancen auf Behandlung haben, im schlimmsten Fall eingesperrt in der eigenen Wohnung sterben.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Man denke an jemand, der jetzt einen Herzinfarkt erleidet, der einen Schlaganfall bekommt, der eine dringende Therapie wegen einer Krebserkrankung braucht – all das ist momentan auch zum Stillstand in Shanghai gekommen. Es hat sehr, sehr üble Nebenwirkungen, was hier passiert. Momentan wird alles der Frage untergeordnet, wie man Omikron wieder unter Kontrolle bekommt. Darum geht’s. Und alles andere ist dem nachgeordnet.«

Dadurch kommt es zu scheinbar irrationalen Szenen: Dieses Video soll zeigen, wie Staatsbedienstete eine Wohnungstür zuschweißen. Wohl, um weniger Ausgänge kontrollieren zu müssen.

Andernorts schickt eine Drohne Menschen, die auf einen Balkon getreten sind, mit dystopischen Worten nach drinnen.

Drohne: »Liebe Anwohner, liebe Freunde, bitte folgen sie im Lockdown strikt den Anordnungen der Stadtverwaltung. Bitte zügeln Sie das Bedürfnis Ihrer Seele nach Freiheit. Öffnen Sie nicht das Fenster. Singen Sie nicht. Ihr Verhalten birgt die Gefahr, Viren zu übertragen.«

Mehrmals sollen zudem Haustiere getötet worden sein, weil die Besitzer in Isolation mussten und sich niemand um die Tiere kümmern konnte. Auch solche Szenen kursieren in den sozialen Netzwerken.

Trotz alldem gibt es im Rest Chinas kaum Widerstand gegen das Regime. Zu gut funktioniert die Zensur, zu wirkungsvoll ist die Erzählung der Regierung.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Die Propaganda hat halt hier sehr lange so eine Art Dreisatz verbreitet: gehustet, gefiebert und gestorben wird außerhalb Chinas. Und wir in China sind in der Lage ein normales Leben hinzubekommen, währenddessen man im Staatsfernsehen genüsslich die Fallzahlen in den USA, die Todeszahlen in den USA oder Europa gezeigt hat, Krankenwagen, die sich vor Krankenhäusern in Italien oder Portugal gestaut haben. All solche Bilder haben die Chinesen mitbekommen und waren natürlich lange Zeit glücklich, dass das an ihnen vorbeigegangen ist.«

Aber dort, wo die Menschen nun unmittelbar mit den Folgen der kompromisslosen Null-Covid-Politik konfrontiert sind, wächst die Wut.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»In Shanghai, glaube ich, kippt so langsam die Stimmung, weil halt auch klar wird, wie unvorbereitet die lokalen Behörden sind, wie wenig Konzept und Plan sie haben, mit der ganzen Sache umzugehen. Also hier sieht man eine Demonstration. Die Leute rufen (Chinesisch), ›wir möchten was zu Essen haben‹ oder ›Wir möchten essen‹.«

Sonderlich zu beeindrucken scheint das die chinesische Regierung und ihre Helfer in weiß nicht. Noch nicht.