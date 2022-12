Die Türkei verlangt die Auslieferung mehrerer Menschen, die am gescheiterten Putsch 2016 beteiligt gewesen sein sollen. Der Oberste Gerichtshof von Schweden hat das in einem Fall aber nun verhindert. Das Gericht schob der Auslieferung des im Exil lebenden Journalisten Bülent Kenes in die Türkei einen Riegel vor.