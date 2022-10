Bürgerkrieg in Äthiopien Äthiopische und eritreische Truppen erobern wichtige Stadt in Tigray

Weder die Regierung in Addis Abeba noch eritreische Behörden bestätigten die Eroberung der Stadt bislang. Allerdings hatte die äthiopische Zentralregierung gestern angekündigt, weitere Angriffe in der Region führen zu wollen. Shire ist eine Universitätsstadt und hat einen Flughafen. Von dort aus sind weitere Städte in der Region wie Axum und Adwa schnell erreichbar. Die äthiopische Regierung hatte erklärt, die Flughäfen der Region erobern zu wollen, um die Lieferung von humanitärer Hilfe in die Region organisieren zu können.