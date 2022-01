Bürgerrechtler zu Protesten in Kasachstan »Das Militär fährt durch die Stadt und erschießt Menschen«

Immer wieder sind in Almaty Schüsse zu hören, das Internet ist abgeschaltet. Per Telefon erzählt der Politologe und Bürgerrechtler Dimasch Alschanow von den Protesten und der Gewalt, die er erlebt – und der Furcht vor dem, was nun kommt.

Ein Interview von Christina Hebel