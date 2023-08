Freiheitsstrafe soll sich erhöhen

Zudem soll die Freiheitsstrafe für Gewalttäter in der Ehe oder bei einem intimen Verhältnis von sechs auf bis zu acht Jahre erhöht werden. Das Parlament verabschiedete am Montag in erster Lesung eine entsprechende Novelle des Strafgesetzes. Die bulgarischen Abgeordneten unterbrachen ihre Sommerferien, um über die Gesetzesnovellen abzustimmen.

Tausende Demonstrierende hatten in den vergangenen Tagen in mehreren bulgarischen Städten schärfere Strafen in Fällen häuslicher Gewalt gefordert.