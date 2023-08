Wenn sie in ihr Büro komme, sagt Dermendjieva, habe sie jeden Morgen neue Hilferufe auf dem Anrufbeantworter oder in ihrem Posteingang. »Dabei helfen wir eigentlich nicht direkt, sondern unterstützen nur Organisationen vor Ort. Wir sind keine Psychologen, nur eine kleine Hilfsorganisation in der Hauptstadt.«

Politisch konnten die Aktivistinnen bislang wenig Unterstützung erwarten. Rechte Parteien, aber auch die russlandfreundliche Sozialistische Partei mobilisieren seit Jahren gegen die Istanbul-Konvention, ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Tatsächlich, so polemisieren die Kritiker, sei es ein Regelwerk, um die Ehe für alle in Bulgarien einzuführen. Die Rede ist viel von »Gender-Ideologie«, der Zerstörung von Werten und der heimlichen Etablierung eines dritten Geschlechts. »Es ist eine Kampagne aus dem Handbuch des Kreml«, sagt Dermendjieva.

Die zweite Reform in wenigen Wochen

Unter der neuen konservativen und europafreundlichen Regierung wurde das Gesetz gegen häusliche Gewalt nun bereits verschärft. Täter und Opfer müssen seither nicht mehr unter einem Dach leben, damit Übergriffe als häusliche Gewalt gelten.

Am Montag, mitten in der Sommerpause, kam das Parlament erneut zusammen, um das Regelwerk abermals zu überarbeiten. Künftig gilt es als Beziehungstat, wenn Täter und Opfer seit mindestens 60 Tagen in einer »intimen Beziehung« zueinander stehen. »Warum diese Vorschrift?«, fragt Nadejda Dermendjieva. »Wer zählt diese Tage, und was passiert, wenn eine Frau am 58. Tag vergewaltigt wird?« Der Versuch, die Lage zu verbessern, sei geprägt von politischer Inkompetenz, aber auch kalkulierter Ungenauigkeit.