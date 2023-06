Die rivalisierenden Lager einigten sich dank eines Kompromisses: Das Amt des Ministerpräsidenten soll nach neun Monaten wechseln – ein Novum in dem Land. Nach Denkow soll Ex-EU-Kommissarin Maria Gabriel (GERB) als Regierungschefin an der Reihe sein. Bis dahin ist die 44-jährige Vizeministerpräsidentin und Außenministerin. Sie ist die einzige Vertreterin von GERB-SDS in dieser Regierung. Es gibt kein Koalitionsabkommen, sondern nur ein »Gentlemen’s Agreement«, wie beide Seiten oft betonen.