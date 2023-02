Verborgen unter Holzladung Bulgarische Polizei findet mindestens 18 Tote in Lkw

Er war abgestellt in einem Dorf bei Sofia: Mindestens 18 Menschen sind in einem Lkw vermutlich erstickt, offenbar handelt es sich bei den Opfern um Geflüchtete. Elf Menschen kamen in Kliniken.