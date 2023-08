Grausamer Fall von Misshandlung Tausende demonstrieren in Bulgarien gegen Gewalt an Frauen

In Bulgarien sind am Montag Tausende Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Sofia versammelten sich mindestens 5000 Demonstranten. Sie forderten eine Reform des Justizsystems und einen besseren Schutz von Frauen. Sie trugen Plakate, auf denen unter anderem zu lesen war: »Nicht eine einzige Frau mehr!«