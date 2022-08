Diesmal treten aus dem rechten Lager voraussichtlich gleich vier Kandidaten an, der Stichtag für die 6000 Unterstützungserklärungen ist der 2. September. Neben FPÖ-Mann Walter Rosenkranz sind das Michael Brunner, Chef der impfkritischen Partei »Menschen – Freiheit – Grundrechte«, kurz MFG genannt, Gerald Grosz und Tassilo Wallentin. Grosz ist ein bekennender Verehrer von Jörg Haider, hatte zahlreiche Posten in der FPÖ und der Abspaltung BZÖ innegehabt, heute ist er Berater und tritt quasi privat an. Ihn zeichnet vor allem seine Gosch’n aus, also die Schnauze, wie man in Berlin sagen würde, oder sein flinkes Mundwerk, um es allgemein verständlich zu formulieren. Grosz nutzen Social Media und seine regelmäßigen Auftritte bei Wolfgang Fellners Nachrichten-Trash-TV-Sender OE24.

Dreiseitiges Inserat

Der wundersamste Kandidat ist allerdings Tassilo Wallentin. Der 50-jährige Rechtsanwalt aus Wien war zehn Jahre lang Kolumnist der »Kronen Zeitung«, wo er wöchentlich eine Seite »Offen gesagt« bunt gefüllt hatte. Wallentin ist mit der Familie Dichand beruflich verbunden, er vertrat die Krone gegen die deutsche WAZ-Mediengruppe, er war auch in die Gründung der Gratis-Zeitung Heute involviert. Die FPÖ hatte sich um ihn als Kandidaten bemüht, das war schon recht weit fortgeschritten, ehe er dort absagte: Letztlich seien sie inhaltlich nicht zusammengekommen, erklärte Walentin, der jetzt auf eigene Faust antritt. Für die drei Seiten, die er in der Krone gebucht hatte, um seine Unterstützungserklärungen zusammen zu bekommen, wird er wohl nicht den vollen Anzeigenpreis von mehr als 100.000 Euro gezahlt haben. Die 6000 Unterschriften hat er übrigens schon beisammen.