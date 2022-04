Der Uno-Sicherheitsrat hat die Mission der Vereinten Nationen im Bürgerkriegsland Libyen (UNSMIL) verlängert. Das mächtigste Uno-Gremium sprach sich am Freitag einstimmig dafür aus, UNSMIL bis Ende Juli dieses Jahres fortzusetzen. Hinter den Kulissen gibt es Streit über die Struktur der Mission und die Position des Vermittlers oder der Vermittlerin.

Faktisch füllt die US-Diplomatin Stephanie Williams die Position als Sonderberaterin momentan aus – Russland will sie dem Vernehmen nach aber ersetzen. Der vorige Uno-Vermittler Jan Kubis hatte Ende vergangenen Jahres überraschend seinen Rücktritt angekündigt.

Die Uno-Mission soll Stabilität in das Land bringen, das nach dem Tod des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi vor über zehn Jahren ins Chaos gestürzt war. Ein von Deutschland maßgeblich angestoßener Prozess hatte in den vergangenen Jahren Hoffnung auf eine politische Lösung im Machtkampf zweier konkurrierender Regierungen in Libyen gemacht. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch wieder angespannt.