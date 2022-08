Es ist der 18. August 2021: einer von elf Tagen des Chaos am Flughafen von Kabul nach der Machtübernahme der Taliban und dem überstürzten Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan.

Szene am North Gate

»Achtet auf euch, achtet auf die Frauen! Die Kinder werden gerade zertrampelt!«

Christoph Klawitter filmt diese Szenen am North Gate des Flughafens mit seinem Handy.

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Man sieht hier die Pufferzone vor dem North Gate, die eingerichtet worden ist. Da werden also auch selbst Babys in die Luft gehalten, um zu zeigen: Ja, wir haben sogar ein Baby dabei, lasst uns rein. Also die Situation, wie man sieht, es war außer Kontrolle. Einfach unfassbar.

Was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, das ist natürlich der Geruch, der Gestank, die Geräuschkulisse vorne am Tor – also schreiende Kinder, schreiende Männer, die im Stacheldraht liegen und die Menschen einfach drüber laufen. Es war pures Chaos. Schwer zu beschreiben in Worten.«

Klawitter lebte 20 Jahre in Afghanistan. Der gelernte Kaufmann war Logistiker für deutsche und amerikanische Firmen und war mehrere Jahre lang zuständig für das deutsche Bundeswehrcamp in Kabul. Das schnelle Vorrücken der Taliban Anfang August, die offenbar mühelos folgende Eroberung von strategisch wichtigen Provinzhauptstädten, eine nach der anderen, überraschte auch ihn.

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Man hat auch gemunkelt, dass Taliban-Einheiten verdeckt in Kabul schon sind und darauf warten. Aber auch selbst zu dem Zeitpunkt kam keine Panik wirklich auf, die internationale Community hat jetzt abgewartet, dass wenn (Präsident Ashraf) Ghani bleibt, dass die Übergabe passiert. An dem 15. gegen Mittag ist ja dann klar gewesen, dass er abgeflogen ist mit seinem Stab, und dann fing das Chaos eigentlich an.«

Zu diesem Zeitpunkt ahnen wohl viele Afghaninnen und Afghanen bereits: der Flughafen Hamid Karzai in Kabul wird die einzige verbliebene Verbindung zur Welt sein. Nach der Machtübernahme der Taliban an jenem Sonntag ist der Menschenstrom Richtung Flughafen nicht mehr zu bremsen – wie Satellitenbilder zeigen.

Heiko Maas, Bundesaußenminister, 15. August 2021

»Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen.«

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Ich wurde am 15. informiert, dass jetzt die Evakuierung beginnt. Also alle deutschen Staatsbürger sollen sich zum Flughafen, zum militärischen Teil bewegen. Ich habe dann meine sehr persönlichen Sachen noch gepackt oder wichtigen Sachen und bin dann zum militärischen Teil gefahren. Zu dem Zeitpunkt war ja inzwischen das Chaos überall in Kabul. Auch der zivile Teil war vollgestopft mit Menschen, mit Zivilisten, die rauswollten.«

Am nächsten Tag gehen diese Bilder über Social Media um die Welt: verzweifelte Fluchtversuche, bei denen Menschen sich auf dem Rollfeld ans Flugzeugfahrwerk einer US-Militärmaschine klammern. Mehrere Menschen stürzen in den Tod.

Im Morgengrauen des folgenden 17. August filmt Klawitter die erste angekommene Bundeswehrmaschine. Er hätte einen Platz auf der Maschine gehabt – doch er entschied sich, zu bleiben.

Interviewerin

»Wieso haben Sie diese Entscheidung getroffen?«

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Ja, ich konnte am Anfang nicht glauben, was da gerade passiert – nach 20 Jahren. Und ich wollte helfen. Also es war wirklich, einfach nur meine Hilfe angeboten. Ich spreche ja die Sprache. Von daher konnte ich noch draußen koordinieren mit Quellen, die noch draußen sind. In der Stadt auch. Wie die Lage ist und einfach mithelfen, diese Evakuierung, die dann kommen würde, halt so abzuwickeln oder mitzuhelfen, so gut es geht.«

Zusammen mit US-Marines, afghanischen Sicherheitskräften und Bundeswehrsoldaten errichtet er ein Schleusensystem.

Christoph Klawitter

»Wir haben nur versucht, am Tor das Chaos unter Kontrolle zu bringen, weil wenn man doch drei oder vier Menschen hat, die reinkommen, dann wollen gleich drei-, viertausend mitkommen und man musste das irgendwie kontrollieren, ohne dass wirklich ein größeres Desaster passiert.«

Eine Identifizierung der Menschen und ihrer Dokumente ist so gut wie unmöglich.

Szene am North Gate

»Das sind Sie nicht!«

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Ich habe ja selbst gesehen, viele, die eigentlich da nichts zu suchen hätten, auf Deutsch gesagt, sind hereingekommen. Allerdings waren auch einige VIPs der Afghanen dabei, die sind hereingekommen und auch rausgeflogen. Also Regierungsbeamte, Regierungsmitarbeiter, Militärs, Geheimdienstler. Aber man hat halt in dem Chaos versucht, so gut es geht zu filtern. Man ist ja auch Mensch am Ende des Tages und in dem Chaos kannst du nicht immer kühl bleiben.«

Szene am North Gate

»Passt auf euch auf, damit ihr euch nicht verletzt! Passt auf euch auf! Passt auf euch auf, damit ihr euch nicht verletzt!«

Zu diesem Zeitpunkt haben es nur wenige westliche Berichterstatter in die Stadt geschafft – zum Schleusensystem im Inneren des Flughafens kommt keiner von ihnen.

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Mir ist aufgefallen, dass keiner filmt und fotografiert, also von Innen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fotografiere, ich filme, wenn es die Situation ergibt – weil das doch Geschichte ist, die da gerade stattfindet. Zwar keine positive, sondern negativ, aber es soll auch zeigen, wie es war. Und nicht jemand, der außerhalb von Afghanistan sitzt dann sagt, so war es am Flughafen.«

Die Bundeswehr evakuiert 5.347 Menschen aus Kabul. Viele schaffen es aber nicht rechtzeitig vor der Rückzugs-Deadline der Amerikaner am 27. August das Land zu verlassen.

Am 26. August verlässt der Einsatzverband der Bundeswehr Kabul. Kurz nachdem diese Aufnahmen entstehen, zündet ein Selbstmordattentäter am Abbey Gate eine Bombe und reißt Hunderte Menschen in den Tod.

Klawitter sitzt zu diesem Zeitpunkt in der letzten Maschine, er verlässt Kabul mit der Bundeswehr über Taschkent nach Wunstorf.

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Das Gefühl in den Fliegern war, da wir alle zusammen diese elf Tage erlebt hatten oder zehn Tage - wollten, eigentlich auch nur nach Hause. Also jeder wollte nur nach Hause und das eigentlich schnell auch abhaken.«

Nach sechs Monaten in Deutschland kehrt Klawitter nun zurück nach Kabul.

Christoph Klawitter, Geschäftsmann und Logistiker

»Ich werde natürlich meine Bekannten und meine Mitarbeiter besuchen und versuchen zu sehen, wie die Lage sich jetzt wirklich entwickelt mit den Taliban an der Macht.

Ich glaube, persönlich für mich ist es auch eine Art Abschluss vielleicht zu finden oder vielleicht ergibt sich was wieder. Ich bin doch sehr verbunden mit dem Land nach 20 Jahren.

Ich verfolge die Lage natürlich, seitdem ich da bin, es ist sehr hart, aber es erinnert mich so ein bisschen auch, wie es 2002-2003 war für uns Zivilisten in der Stadt. Da war es auch nicht sehr angenehm. Ich spreche jetzt also von Stromausfällen, kein fließendes Wasser. Natürlich, die wirtschaftliche Lage und die Hungersnot ist im Moment ein Desaster in Afghanistan, und ich hoffe, dass ich da irgendwie noch helfen kann. Für mein persönliches Wohl… Ich habe sehr vieles durchgemacht. Ich bin auch vorbereitet.«