Im Angesicht der russischen Aggressionen in Osteuropa hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine »Zeitenwende« in der Sicherheitspolitik versprochen. Angedacht ist auch die Installation eines Raketenabwehrschirms für Deutschland. Nun haben Israel und die Vereinigten Staaten laut einem Zeitungsbericht grundsätzlich einem Verkauf ihres Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland zugestimmt.