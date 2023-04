Ziel sei es, einen »rechtlichen Rahmen für all diese Aktionen« gegen die »Aufrührer« zu schaffen, hieß es in einer Mitteilung der Präsidentschaft. Interimspräsident Ibrahim Traoré, der sich Ende September an die Macht geputscht hatte, will die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zurückerlangen. Etwa 40 Prozent des Landes werden derzeit von dschihadistischen Gruppen kontrolliert, die zum Teil mit dem Extremistennetzwerk Al-Qaida und der Miliz »Islamischer Staat« (IS) zusammenarbeiten.