Bei der Regierung war zunächst keine Bestätigung für den Bericht erhältlich. Ein Sprecher der französischen Regierung war zunächst nicht erreichbar.

Die Beziehungen zwischen Frankreich und seiner ehemaligen Kolonie haben sich seit einem Militärputsch im September 2022 verschlechtert. Am Freitag hatten hunderte Menschen in der Hauptstadt Ouagadougou Anti-Frankreich-Parolen skandiert; Russland versucht seit Monaten, in dem Land Fuß zu fassen. Frankreich hat rund 400 Soldaten in dem Land stationiert, um örtliche Kräfte bei der Bekämpfung eines islamistischen Aufstands zu unterstützen, der sich in den letzten zehn Jahren von Mali aus über die Sahelzone ausgebreitet hat.