Bei einem Angriff auf ein Dorf sind in Burkina Faso mindestens 60 Menschen getötet worden. In dem Ort in der Provinz Yatenga im Norden des Landes seien »mindestens 60 Menschen von Männern in Militäruniformen unserer nationalen Streitkräfte getötet« worden, teilte der Staatsanwalt von Ouahigouya mit. Demnach ereignete sich der Angriff bereits am Donnerstag. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.