Aus für den Burkini: Ganzkörper-Badeanzüge und Oben-ohne-Baden bleiben in öffentlichen Schwimmbädern in der französischen Stadt Grenoble weiter verboten. Das Oberste Verwaltungsgericht in Frankreich bestätigte ein entsprechendes Urteil eines örtlichen Gerichts, das in Frankreich für Wirbel gesorgt hatte.